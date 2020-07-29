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Başkan Şahin’den ziyaretler

BİLECİK HABERLERİ  | 29.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüsle mücadeledeki büyük bir başarı sonrası kontrollü hayat kapsamında ziyaretleri hızlandırdı.Bilecik ve komşu il, ilçe belediye başkanları ile sık sık bir araya gelen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bu kapsamada Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Pamukova Belediye Başkanı Güven Över ile bir araya geldi.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüsle mücadeledeki büyük bir başarı sonrası kontrollü hayat kapsamında ziyaretleri hızlandırdı.
Bilecik ve komşu il, ilçe belediye başkanları ile sık sık bir araya gelen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bu kapsamada Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Pamukova Belediye Başkanı Güven Över ile bir araya geldi. Belediye Başkanları ile özellikle BEBKA projeleri, destekleri, yöresel ürünler ve turizmde işbirliği, araç parkının ortaklaşa olarak daha verimli kullanılması, bakanlıklardan destek taleplerinin değerlendirilmesi, tarımda,sanayide işbirliği olanakları,spor ve yaz spor okulları gibi konularda işbirliğini daha da üst seviyeye çekecek çalışmaları yapıyor.
Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "İlimizin, bölgemizin sürekli gelişimini sağlamak için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Belediye başkanları olarak birlikte hareket etmemiz başarılı projeleri paylaşmamız, kamu kaynaklarının verimli kullanımını da sağlıyor. Birlikte hareket ettiğimiz bölgemiz ve ilimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

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