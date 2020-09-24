Başkan Şahiner çocukların istediği parkı yaptırdı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaşadıkları mahalleye park ve oyun grubu isteyen çocukların talepleri yerine getirildi.

Belediye Başkanı Şahiner, imza toplayıp Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen’e müracaat ederek oturdukları mahalleye park isteyen çocukların talebini yerine getirdiklerini söyledi.

Bugün oyun gruplarını yerleştirdiklerini, devamında ise ivedi bir şekilde kamelyaların konulacağını belirten Şahiner, yeşillendirme ve çevrre düzenlemesinin de kısa sürede tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

Başkan Şahiner, “Bizim haklarını arayan, taleplerini çekinmeden söyleyen cesur ve azimli gençliğe daha çok ihtiyacımız var. Aferin çocuklar. Sizlere daha güzel yarınlar bırakacağız.” dedi.

