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Başkan Şahiner; "Onların bir gün değil her zaman yanındayız"

ÇORUM HABERLERİ  | 03.12.2020 17:32 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatıyla Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuğu olan ve engelli personellerini ziyaret ederek yanlarında olduklarını belirtti.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahiner, ”Engelli bireylerimizin yalnızca bir gün değil her zaman yanında olan bir belediye olarak huzur içerisindeyiz.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatıyla Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuğu olan ve engelli personellerini ziyaret ederek yanlarında olduklarını belirtti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahiner, ”Engelli bireylerimizin yalnızca bir gün değil her zaman yanında olan bir belediye olarak huzur içerisindeyiz. 3 Aralık Dünya engelliler günü bir farkındalık günüdür. Engel, aslında sadece zihinlerde olan bir kavramdır. En büyük engel de sevgisizliktir. Biz tüm engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz Sungurlu Belediyesi olarak kocaman bir aileyiz ve bugünde aile üyelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmak istedik. Engelli bireylerimize karşı farkındalıkların arttığı günler dileğiyle, günlerini kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

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