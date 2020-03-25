Başkan Şahiner’den gazetecilere jest

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Koronavirüs salgını başladığı günden itibaren sürekli sahada görev alarak, halkın etkin bir şekilde haber almasını sağlayan basın mensuplarına da ikram paketi hediye etti.

Mevcut riski göze alarak, insanların en doğru şekilde haber almasını ve bilinçlendirilmesini sağlayan basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Şahiner, "Böylesine zor bir süreçte insanlar evlerinde otururken gündemi ve süreci sizin sayenizde takip ederek bilgi ediniyor. Emeğiniz göz ardı edilemez. Tüm basın mensubu çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadesini kullandı.



