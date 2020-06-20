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Başkan Şahin,"İlçemiz, Bilecik’in Antalya’sı olarak adlandırılıyor"

BİLECİK HABERLERİ  | 20.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik’in ilçeleri arasında tarımla uğraşan nüfusunun en yoğun olduğu yerin Osmaneli olduğunu söyledi.Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin,"İlçemiz, Bilecik’in Antalya’sı olarak adlandırılıyor"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik’in ilçeleri arasında tarımla uğraşan nüfusunun en yoğun olduğu yerin Osmaneli olduğunu söyledi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş atandığı bugüne yapıcı fikirler ve projelerle birçok değişimi oluşturdu. Osmaneli Belediyesi projelerine de her zaman destek olan değerli müdürümüz. Bilecik ilinin Antalya’sı olarak adlandırılan ilçemizde sürekli belediyemizle işbirliği içinde oluyor. Kadın Girişimciler Kooperatifimiz ile birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz, İŞKUR İl Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz proje konusunda da değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrası iş birliğimizin farklı projelerle daha da artacak. Osmaneli’nde seracılık mutlaka kadın girişimciler ile öne çıkacak ve de özellikle ilimizin ihtiyacına yönelik yapılacak fide yetiştiriciliğinde sağlanacak başarı ile tarımda önemli bir ihtiyacı da gidermiş olacağız. Osmaneli tarımla uğraşan nüfusunun en yoğun olduğu ilçe olarak çiftçimize destek olacak faaliyetleri öne çıkaracağız. Değerli Müdürümüz Necmettin Yoldaş’a ilçemize destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Şahin,

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