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Başkan Şahin’nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 10.12.2020 12:02 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte göreve yeni atamam 2 il müdürünü ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.Başkan Şahin, ilk olarak Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Serkan Bircan’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin’nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte göreve yeni atamam 2 il müdürünü ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Başkan Şahin, ilk olarak Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Serkan Bircan’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Bircan’a başarılar dileyen Başkan Şahin, kendisine kahve fincanı hediye etti. Başkan Şahin, ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol’u, makamında ziyaret etti. İl Müdürü Akyol’a da üzerinde Atatürk’ün resmi bulunan bir tablo hediye eden Başkan Şahin, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Şahin’nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ziyareti

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