YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Başkan Şakar gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Şakar gazetecilerle bir araya geldi

12.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.AK Parti İlçe Başkanlığı binasında gazetecilerle bir araya gelen Başkan Fahri Şakar ve yönetimi, basın mensuplarının günlerini kutlayarak fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.
AK Parti İlçe Başkanlığı binasında gazetecilerle bir araya gelen Başkan Fahri Şakar ve yönetimi, basın mensuplarının günlerini kutlayarak fikir alışverişinde bulundu. Şakar, ilçede görev yapan basın mensuplarının halkın gözü ve kulağı olduğunu belirterek, “Gece gündüz fark etmeden meydana gelen her türlü olaylarla halkı bilgilendirmeye çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, daha sonra gazetecilere plaket vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:18
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:34

Hakkari Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Zagros Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Hakkarili kayakçılar 25 madalya ile döndüler

Hakkarili kayakçılar 25 madalya ile döndüler

Hakkarili kayakçılar 25 madalya ile döndüler

Hakkarili kayakçılar 25 madalya ile döndüler

Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

Yüksekova’da bayrak töreni

Yüksekova’da bayrak töreni

Hakkari’de bayrak töreni

Hakkari’de bayrak töreni

Hakkari’de sokak kedileri sevgiyle besleniyor

Hakkari’de sokak kedileri sevgiyle besleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.