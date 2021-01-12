Başkan Şakar gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında gazetecilerle bir araya gelen Başkan Fahri Şakar ve yönetimi, basın mensuplarının günlerini kutlayarak fikir alışverişinde bulundu. Şakar, ilçede görev yapan basın mensuplarının halkın gözü ve kulağı olduğunu belirterek, “Gece gündüz fark etmeden meydana gelen her türlü olaylarla halkı bilgilendirmeye çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, daha sonra gazetecilere plaket vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

