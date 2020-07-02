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Başkan Saklı çalışmaları yerinde inceledi

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.07.2020 18:04 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Şemdinli Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Şemdinli Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından Beşevler Mahallesi Ali Harari Caddesi 105. Sokakta yapımı tamamlanan istinat duvarını yerinde inceleyen Başkan Tahir Saklı, “İlçenin birçok mahallesinde duvar yapım çalışmaları sürüyor. Sokakta devam eden istinat duvarı yapımında da sona gelindi” dedi.
Birim yetkililerinden bilgi alan Başkan Saklı, daha sonra Kore Gazisi Hacı Selim Gezer’i de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ziyaret etti.

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