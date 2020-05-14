YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Başkan Saklı, Efkar Dağı’nda bayrak açtı

Başkan Saklı, Efkar Dağı’nda bayrak açtı

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.05.2020 18:48 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 1400 rakımlı Efkar Dağı’nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.Terörden temizlenen Şemdinli’de baharın gelmesiyle beraber Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindekiler ilçeyi gören 1400 rakımlı Efkar Dağı’nın zirvesine çıktılar.

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 1400 rakımlı Efkar Dağı’nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.
Terörden temizlenen Şemdinli’de baharın gelmesiyle beraber Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindekiler ilçeyi gören 1400 rakımlı Efkar Dağı’nın zirvesine çıktılar. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçenin hemen karşısında bulunan Efkar Dağı’na Türk bayraklarıyla çıkarak incelemelerde bulundu. Efkar Dağı’nın muhteşem bir doğa harikası olduğunu, Seyirtepe projesi ile ilçeye kazandırtmak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Saklı, “Ülkemizin her tarafı güzel, ama Şemdinli bir başka güzel. Bütün ülkemizin insanını Şemdinli’ye davet ediyorum. Gelin Şemdinli’de gönlümüzün misafiri olun. Gelin kültürümüz gereği sizi evimizde ağırlayalım. Şu anda Efkar Dağı’nın eteklerindeyiz. Huzur ve güzel şehrimizin seyir tepesinde, ilçemizin kuşbakışı görünüşü daha net. İnşallah yakında bu alanlarla ilgili halkımıza müjdeli haberler vereceğiz. Burada daha etkin ve daha güzel alanlara çevirmiş şekliyle halkımıza sunacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:11
Sabah
04:49
Öğle
12:06
İkindi
15:56
Akşam
19:14
Yatsı
20:45

Hakkari Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Zagros Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.