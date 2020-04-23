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Başkan Saklı’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi Başkanı Tahir Saklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nedeniyle evlerinde ziyaret ettiği çocuklara bayrak, balon ve kırtasiye malzemesi hediye ederek bayramlarını kutladı.Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların yüzünü güldürmek ve heyecanlarına ortak olmak için evleri dolaşarak hediyeler verdi.

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi Başkanı Tahir Saklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nedeniyle evlerinde ziyaret ettiği çocuklara bayrak, balon ve kırtasiye malzemesi hediye ederek bayramlarını kutladı.
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların yüzünü güldürmek ve heyecanlarına ortak olmak için evleri dolaşarak hediyeler verdi. Onlara balon, bayrak ve kırtasiye malzemesi hediye ederek mutluluklarına ortak olan Başkan Saklı, “Bugün 23 Nisan. Tabi bu 23 Nisan’ın başka önemli bir anlamı var. 100. yılımızı kutluyoruz. Malumunuz bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı önceki yıllar gibi alanlarda bayram kutlanamadı. Bizde çocukların sevincini yarıda bırakmamak için onları evlerinde ziyaret ettik, hediyeler verdik. Gönül ister ki virüs olmasaydı, her zamanki gibi alanlarda kutlansaydı. Çünkü 23 Nisan dünyada örneği olmayan bir çocuk bayramı. Hiçbir yerde böyle bir bayram yok. İnşallah ülkece bu virüsten kurtuluruz ve bu çocuklara tekrardan bayramlarını yaşatırız” dedi.

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İmsak
03:44
Sabah
05:12
Öğle
12:08
İkindi
15:52
Akşam
18:54
Yatsı
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