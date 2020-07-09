Başkan Saklı’dan Mehmetçik’e ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Şapatan Karakolundaki askerlerle bir araya geldi.

Karakola gelişinde askerler tarafından karşılanan Belediye Başkanı Saklı, onlarla çay içip sohbet etti. Askerlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Saklı, "Vatani görevini yapan, ülke ve memleketimizin can, mal ve huzur güvenliğini sağlayan askerlerimizi moral ziyaretinde bulunduk. Gecesini gündüzüne katan, bizlerin refahı ve huzuru için vatanın her karış toprağında görevini icra eden tüm güvenlik güçlerimize, emniyet teşkilatımıza, güvenlik korucularımıza şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin Şapatan Karakolunda görevlerini icra eden güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek görevlerinde kolaylıklar diledik” dedi.

