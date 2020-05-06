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Başkan Sandal, “Bayraklı halkı her şeyin en iyisine layık”

İZMİR HABERLERİ  | 06.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, parklarda yürüttükleri çalışmaları yerinde inceledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, parklarda yürüttükleri çalışmaları yerinde inceledi. Osmangazi ve Soğukkuyu’da devam eden projeleri gezerek, kafeterya, yürüyüş yolları, yeşil alan ve çevre düzenlemeleriyle ilgili bilgi alan Sandal, “Bayraklı ve burada yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık” dedi.
Korona virüs salgınıyla her alanda mücadelesini sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçedeki temel hizmetleri de aksatmıyor. İlçe sakinlerine temiz, bakımlı ve modern sosyal alanlar sunma hedefiyle çalışmalarını hızlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz ayları öncesi parkları hazır hale getirecek.
Belediye, salgın süresince Osmangazi, Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerinde bulunan 4 parkın yürüyüş yolları ile Mansuroğlu, Manavkuyu, Osmangazi, Soğukkuyu, Yamanlar ve Çiçek Mahallesindeki parkların oyun alanlarının zemin yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Ekipler, son 2 ayda toplam 4 bin 800 metrekarelik dökme kauçuk zemin yenileme işlemi yaptı. Son 1 yılda 28 parkı yenileyerek, ilçeye 7 yeni park kazandıran belediye; park ve çeşitli yürüyüş yollarında toplam 16 bin 800 metrekarelik dökme ve karo kauçuk serimi gerçekleştirdi.
İhtiyaç duyulan parklara 17 oyun grubu ve açık alan spor aleti takımı yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında bu yıl toplam 50 park; çocuk oyun grubu ve kent ekipmanları ile yenilenirken, 10 parka da açık alan spor aletleri konulacak.

Soğukkuyu’ya yeni sosyal tesis
Soğukkuyu’daki Ali Dinçer ve Osmangazi’deki Ahmet Taner Kışlalı parklarında yürütülen çalışmaları inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve Ali Dinçer Parkı içindeki kafeterya ile ilgili bilgi alan Sandal, kısa süre sonra tamamlanıp, hizmete açılacak sosyal tesis ile ilçe sakinlerinin modern bir dinlenme ve açık hava spor alanına kavuşacağını belirtti. Daha yaşanabilir, temiz, modern ve yeşil bir Bayraklı için çalıştıklarını ifade eden Başkan Sandal, “Bayraklı ve burada yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık” dedi.

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