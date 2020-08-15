Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP ilçe örgütü başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve göreve yeni başlayan MYK üyelerini ziyaret etti. Bayraklı heyeti, MYK üyelerine yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37. Olağan Kurultayı’nda bir kez daha Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve göreve yeni başlayan MYK üyelerini Ankara’da ziyaret etti. Başkan Sandal’a CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, CHP Bayraklı Kadın Kolları Başkanı Suna Karabağ ve CHP Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Tolga Perişan eşlik etti. Yeni dönemde görev yapacak tüm MYK üyelerine başarılar dileyen Bayraklı heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Öztunç ile Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na yeni seçilen Aylin Nazlıaka’ya da tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Sandal, "Partimizin iktidar yolculuğunda tüm örgütümüz, cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edecektir" dedi. Başkan Sandal, günün anısına Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

