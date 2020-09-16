Başkan Sandal, mesaiye bisikletle geldi

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Başkan Serdar Sandal ve belediye personeli sabah mesaiye bisikletle gitti. Çok sayıda bisikletsever de etkinliğe katılarak Sevgi Yolu’na kadar pedal çevirdi.

Bayraklı Belediyesi Araştırma Geliştirme Müdürlüğü, bu yıl ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ temasıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Pedalla Bayraklı" etkinliği gerçekleştirdi. Türkiye’de Belediyeler Birliği koordinasyonunda, 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, bisiklet ve yaya yollarıyla alternatif ulaşım metotlarının da teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesinde aylar öncesinden hazırlanan program, korona virüsü önlemleri nedeniyle iptal edilirken, sadece ’Pedalla Bayraklı’ etkinliği gerçekleştirildi. Mesai öncesi düzenlenen etkinlikte, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye personeli ve İzmir Bisiklet Topluluğu üyeleri, Manavkuyu Değirmen Kafe önünde bir araya geldi. Yol boyunca düdükler eşliğinde pedal çeviren bisikletseverler, Sevgi Yolu’na kadar kortej eşliğinde bisiklet sürdü.

Etkinliğe katılan Bike İzmir Grup Lideri Mustafa Kemal Kara, Başkan Sandal’a duyarlılığı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için bunun gibi etkinliklerin artmasını diliyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklerde bir araya gelmeyi ümit ediyoruz" dedi.