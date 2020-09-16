YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Sandal, mesaiye bisikletle geldi

Başkan Sandal, mesaiye bisikletle geldi

İZMİR HABERLERİ  | 16.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Başkan Serdar Sandal ve belediye personeli sabah mesaiye bisikletle gitti.

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Başkan Serdar Sandal ve belediye personeli sabah mesaiye bisikletle gitti. Çok sayıda bisikletsever de etkinliğe katılarak Sevgi Yolu’na kadar pedal çevirdi.
Bayraklı Belediyesi Araştırma Geliştirme Müdürlüğü, bu yıl ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ temasıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Pedalla Bayraklı" etkinliği gerçekleştirdi. Türkiye’de Belediyeler Birliği koordinasyonunda, 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, bisiklet ve yaya yollarıyla alternatif ulaşım metotlarının da teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesinde aylar öncesinden hazırlanan program, korona virüsü önlemleri nedeniyle iptal edilirken, sadece ’Pedalla Bayraklı’ etkinliği gerçekleştirildi. Mesai öncesi düzenlenen etkinlikte, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye personeli ve İzmir Bisiklet Topluluğu üyeleri, Manavkuyu Değirmen Kafe önünde bir araya geldi. Yol boyunca düdükler eşliğinde pedal çeviren bisikletseverler, Sevgi Yolu’na kadar kortej eşliğinde bisiklet sürdü.
Etkinliğe katılan Bike İzmir Grup Lideri Mustafa Kemal Kara, Başkan Sandal’a duyarlılığı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için bunun gibi etkinliklerin artmasını diliyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklerde bir araya gelmeyi ümit ediyoruz" dedi.

"Bu kenti birlikte şekillendireceğiz"
Sevgi Yolu’nda katılımcılara teşekkür eden Başkan Sandal da, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özellikle emisyon hacminin düşürülmesi amacıyla toplu taşıma araçlarının yerine, yürümeyi ve bisikleti öncelik haline getirmek ve farkındalık oluşturmak için yola çıktık. Sizlerin desteği bu anlamda çok önemli. Parkurda arkadaşlarım genel sıkıntıları aktardı. Bayraklı, İzmir’in yeni kent merkezi ve bu kenti birlikte şekillendireceğiz. Sizin sorunlarınız, bizim sorunlarımız. Ben de uygun zaman ve hava koşullarında işe bisikletle gidip gelmek isterim. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

İzmir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.