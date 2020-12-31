YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Sandal, Uzundere’deki depremzedeleri unutmadı

Başkan Sandal, Uzundere’deki depremzedeleri unutmadı

İZMİR HABERLERİ  | 31.12.2020 13:58 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir depremi sonrası yaşamlarına geçici olarak Uzundere toplu konutlarında devam eden aileleri tek tek ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir depremi sonrası yaşamlarına geçici olarak Uzundere toplu konutlarında devam eden aileleri tek tek ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Toplu konutlarda yaşayan çocuklara da sürpriz hediyeler dağıtan Başkan Sandal, “Sizi çok özledik. Siz olmadan Bayraklı eksik. Bir an önce kalıcı konutlarınıza yerleşmenizi diliyorum. Sadece bugün değil, her zaman yanınızda olacağız” dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, önceki gün konteyner kentte yaptığı yeni yıl ziyaretlerini dün Uzundere toplu konutlarında sürdürdü. Deprem sonrası geçici konutlara taşınan vatandaşların dairelerini tek tek ziyaret eden Başkan Sandal, sosyal medyanın ünlü blog yazarları Ayça Aydın ve Melisa Akpolat ile birlikte ailelere; gıda, hijyen, kırtasiye, kıyafet ve oyuncaklardan oluşan yılbaşı paketleri dağıttı. Vatandaşlarla sohbet edip, onların taleplerini dinleyen Başkan Sandal, “Her türlü ihtiyacınızda size bir telefon kadar yakınız. Lütfen bizi aramaktan çekinmeyin. Sonuna kadar yanınızda olacağız” dedi.
Başkan Sandal’ın ziyaretleri karşısında memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, “Kimsenin yapamayacağını siz yaptınız. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Sizin sayenizde iyiyiz. Yaptığınız çalışmalarla dünyaya örnek oluyorsunuz. Yeni evlerin inşaatı tamamlanınca hemen Bayraklı’ya geri dönmek istiyoruz. Bugüne kadar yaptığınız desteklerden ve yanımızda olmanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Emeğiniz ödenmez. Sizi çok seviyoruz. Bayraklılı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Başkan Sandal, “Tüm çabamız bir an önce kalıcı konutlarınıza, Bayraklı’ya geri dönmeniz için. Her türlü ihtiyacınızda size hizmet etmek için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sadece bugün değil, kalıcı konutlarınıza yerleştiğinizde de hep beraber olacağız. Kriz bitti ancak süreç devam ediyor. Komşularımızı hiç yalnız bırakmayacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sizi çok özledik, Bayraklı siz olmadan eksik. 2021’de yeniden kalıcı yuvalarınıza dönmenizi temenni ediyorum. Bayraklı Belediyesi sizin belediyeniz ve biz sizin için buradayız. Bugün olduğu gibi yarın da yanınızda olacağız. Yeni yılın size sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/

İzmir Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:19
İkindi
15:47
Akşam
18:07
Yatsı
19:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.