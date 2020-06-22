Başkan Sandal’dan Çiçek Mahallesi incelemesi

Bayraklı Çiçek Mahallesi 1610 sokakta uzun yıllar altyapıdan kaynaklı sorunlar yaşayan vatandaşlar, rahata kavuştu. Geçtiğimiz günlerde sokaktaki çalışmaları yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Artık burada yaşayan vatandaşımızın evini su basmayacak. Sokağın altyapısını baştan sona yeniledik. Bayraklı halkı her şeyin en iyisine layık" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çiçek Mahallesinde yürütülen altyapı yenileme ve asfalt serimi çalışmalarını inceledi. Geçtiğimiz günlerde 1610 sokakta vatandaşların yaşadığı sıkıntıları dinleyen Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, bölgenin uzun yıllar süren su kaçağı, yağmur suyu kanalı ve elektrik altyapısı sorunlarının giderildiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında 1610 sokaktaki içme suyu boruları ve yağmur suyu kanalları yenilendi. 1637/22 sokakta yağmur suyu kanalı çalışması tamamlandı. İZSU, 1637/10 sokakta ise ana içme suyu borularını yeniledi. Bölgenin tüm altyapı sorunları çözülerek sokakta asfalt serimi yapıldı. Uygulamadan çok memnun olan mahalle sakinleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve tüm çalışanlara teşekkür etti.