Başkan Sandıkçı: “Araç filomuz artık çok daha güçlü”

Canik Belediyesi ilçe halkına daha verimli ve hızlı bir şekilde hizmet vermek için araç filosuna yenilerini ekledi.

Belediye mevcut araç filosuna 2 adet çöp kamyonu, 1 adet çöp dorsesi, 1 adet çöp taksi, 1 adet süpürge aracı, 1 adet Zabıta aracı ve 1 adet su tankeri olmak üzere toplam 7 araç ilave ederek araç filosunu genişletti.

“Doğru rota, planlı ekonomi, sağlam strateji”

Canik halkına daha iyi hizmet sunabilmek adına, daha temiz ve daha güzel bir Canik için araç filolarına yenilerini ekleyerek araç filolarını daha da güçlendirdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, araç tanıtıp toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, “İlçemizin güzel insanlarına daha kaliteli, daha hızlı hizmet verebilmek için, Canik ilçemizi daha temiz, daha da güzelleştirmek için araç filomuzu yenileyerek güçlü hale getirdik. Yaklaşık 2 yıla yakın bir zamandır Canik ilçemize hizmet etmek için görevdeyiz. Görevi devraldığımız ilk günden bugüne borç edebiyatı yapmadan hizmet üretme yarışına girdik. İlk günlerde bizlere yol haritası olacak çok önemli bir söz söylemiştim. Bundan sonra rotamız rantiyeye doğru değil şantiyeye doğru olacaktır demiştim. İşte bu gördüğünüz araçları doğru rota, planlı ekonomi yönetimi ve sağlam bir strateji neticesinde vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olduk” dedi.