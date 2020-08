Başkan Sandıkçı çocuklara verdiği sözü tutuyor

Canik Belediyesi her mahalleye bir park projesi kapsamında yeni parklar yapmaya ve çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gödekli Mahallesi Bozarmut mevkisinde oyun parkı yapılmasını isteyen çocukların çağrısına kayıtsız kalmayarak, kısa zaman içerisinde çocukların isteğini yerine getirdi. Canik ilçesinde her fırsatta mahalle ziyaretlerinde bulunarak, mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gödekli Mahallesi Bozarmut mevkisinde incelemeler yaparken çocukların park isteğiyle karşılaştı. Çocukların, “Başkanım mahallemize park yapar mısınız” isteklerine kayıtsız kalmayan başkan Sandıkçı, çok kısa bir zaman içinde çocuklarının bu isteklerini yerine getirerek çocukları sevindirdi.

"Yaptığımız tüm çalışmalar geleceğimizin teminatı yavrularımızın mutluluğu için" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde çocuklarımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Her mahalleye bir park projemiz devam ediyor. Gödekli Mahallesi’nde çocuklarımızın park isteğine kayıtsız kalamazdık. Çalışma programımızda düzenlemeye giderek bu parkımızı planladığımız zamandan önce bir hayırseverimizin de katkılarıyla kısa zamanda tamamlayarak çocuklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Parkaların ve çocuk oyun alanlarının aileler ve çocuklar için vazgeçilmez alanlar olduğunu biliyoruz. Bizler istiyoruz ki çocuklarımız daha güvenli, daha sağlıklı alanlarda vakit geçirsinler, buluşup oynasınlar. Bunun için gerekli olan ne varsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı.