Başkan Sandıkçı: “Muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz”

Merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gıda yardımlarımızı, temizlik malzemesi yardımlarımızı ulaştırmak için ekiplerimiz ilçe insanımızın günün her saati hizmetinde. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda mahalle muhtarlarıyla buluşarak korona virüsü salgını ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Sandıkçı, “Salgının ülkemizde görülmesinin ardından belediye olarak, devletimizin ve bakanlıklarımızın uyarılarını harfiyen uygulayarak ilçemizde gerekli tüm önlemleri aldık, almaya da devam ediyoruz. İlçemizin tamamında, kamu kurumlarında, pazar yerlerimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde, dezenfeksiyon çalışmalarımız ve anti bakteriyel sabunlu suyla yıkama çalışmalarımız, salgından korunmak için bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız sürüyor” diye konuştu.