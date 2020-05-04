Başkan Sandıkçı: “Salgın riski son bulana kadar çalışmalarımız hiç durmadan devam edecek”

“Salgınla mücadelemiz devam ediyor” Salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü günden bu yana salgını önlemeye yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam ettiğimi ifade eden Başkan Sandıkçı, “İlçemiz genelindeki sokaklarımızı yıkama çalışmalarımızın yanında yine sokaklarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanında insanlarımızı salgına karşı bilgilendirmeye, pazarlarımızı, fırınlarımızı, marketlerimizi denetlemeyi sürdürüyoruz. Ülkemizde salgın riski son bulana kadar çalışmalarımız hiç durmadan devam edecek” dedi.

“Üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık”

Salgınla mücadele ederken diğer belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan yürüttüklerini ifade eden Sandıkçı, “Bizler ilçemiz insanlarına hizmet etmek için buradayız. İnsanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız hiç durmadan devam edecek. Salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarımıza da hız verdik. İlçemiz genelinde ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem sağlığımızı tehdit eden salgınla mücadele ederken aynı zamanda diğer belediyecilik hizmetlerimizi de devam ettirmek zorundayız. Bu yoğun dönemde gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

