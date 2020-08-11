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Başkan Sandıkçı: “Salgın riski son bulana kadar mücadeleye devam”

SAMSUN HABERLERİ  | 11.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Salgın riski son bulana kadar, mücadelemizden asla taviz veremeyiz.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Salgın riski son bulana kadar, mücadelemizden asla taviz veremeyiz. Yaşlısıyla genciyle hep birlikte ‘sağlık için, hepimiz için’ mücadeleye devam etmeliyiz” dedi.
Canik Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, Canik İlçe Sağlık Müdürü Belgin Al ve belediye birim amirleriyle birlikte Gülsan Sanayi Bölgesinde esnafları ve alışveriş merkezlerini tek tek dolaşarak, salgın hastalığın yayılmasını önlemek için uyulması gereken kuralları hatırlattı. Tüm esnafa salgın riskinin devam ettiği, bu nedenle maske kullanmaları gerektiği, fiziksel mesafeye, temizlik ve hijyen kurallarına uymalarının önemi hatırlatıldı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım
Pandemiyle mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte, salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik esnaflarla sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sağlık İçin, hepimiz İçin’ sloganı kapsamında yaptığı açıklamada, “İnsanlarımızın sağlığı, ülkemizin geleceği için hep birlikte kurallara uymak zorundayız. Ülkemiz salgınla mücadele konusunda başarılı bir süreç geçirdi. Pandemiyle mücadele konusunda örnek ülkelerden birisi olduk. Ama unutmayalım ki salgın hala geçmiş değil. Salgın riski son bulana kadar ilgili bakanlıklarımızın uyarılarına harfiyen uymak zorundayız. Maskesiz sokağa çıkmayalım. Sosyal mesafe kuralını uygulayalım ve temizlik, hijyen konusuna dikkat edelim” diye konuştu.

"Vatandaşlarımız bilinçli"
Sandıkçı, “Yaptığımız denetimler neticesinde genel anlamda Canikli kardeşlerimiz kurallara uyuyor. Bu anlamda hepsine teşekkür ediyorum. Yaklaşık altı aydır vatandaşlarımızla iç içeyiz. Tüm ekip arkadaşlarımız salgınla mücadele konusunda gerekli çalışmaları ilk günden bu yana yapıyor. Halk pazarlarımızda, marketlerimizde, fırınlarımızda ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sokaklarımızı ve caddelerimizi antibakteriyel sabunlu su ile yıkamaya devam ediyoruz. Kamu kurumlarımız, Cami ve mescitlerimiz, berber ve kuaför salonlarımız, halk pazarlarımızda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgınla mücadele konusunda artık vatandaşlarımızda bir bilinç oluştu. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu bilinçle, yaşlısı, genci hep birlikte ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ salgın riski son bulana kadar mücadeleye devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

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