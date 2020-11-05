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Başkan Sandıkçı’dan gençlere müjde

SAMSUN HABERLERİ  | 05.11.2020 18:17 | Son Güncelleme

Samsun’da öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için başlatılan tablet dağıtımının ikinci etap töreni, Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Samsun’da öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için başlatılan tablet dağıtımının ikinci etap töreni, Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençler ve eğitim alanında önemli projelerin çok yakında hayata geçecek” dedi

"Canik gençlik gelişim birimi kuruluyor"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerle ve öğrencilerle bir araya geldiklerinde büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, “Sizler bizim yarınlarımız değil, bugünlerimizi de temsil ediyorsunuz. O yüzden bize düşen sizi bugünden yarınlara hazırlamaktır. Yaptığımız bütün çalışmaların temelinde siz varsınız. Bugün burada sizlerin emrindeyiz demek için varız. Bu tabletler sayesinde eğitiminiz kesintisiz devam edecek. Eğitim ve öğretim hayatınızda ne zaman desteğe ihtiyacınız olursa başta ben olmak üzere Canik Belediyesi sizin yanınızdadır. Bunu asla unutmayın. Ayrıca bugün birçok çalışmamız var ama bir tanesini sizlere açıklayarak müjde vermek isterim. Canik Belediyesi Gençlik Gelişim Birimi çok yakında hizmetinizde olacak. Canik’te artık sadece sizin için üreten, düşünen, birlikte hareket eden bir biriminiz olacak” diye konuştu.

"Siz hedeflerinize yürüyün diye buradayız"
Canik Belediyesi en başta çocukların, gençlerin ve öğrencilerin belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Sandıkçı, “Yakında hepiniz ile çok önemli projelerle yeniden buluşacağız. Şundan emin olun ki Canik ilçesi bilimin, teknolojinin ve dijital çağın mimarlarının yetiştiği yer olacak. Bunun için biz hiçbir engel tanımadan ve şartlarımızı sonuna kadar zorlayarak ne gerekiyorsa yapacağız. Sizden ise tek bir söz istiyorum. İlçeniz, şehriniz ve ülkeniz için hayaller kuracaksınız. Hem de öyle hayaller kuracaksınız ki, bu hayaller gerçeğe döndüğünde bütün insanlık bundan faydalanacak. Burada bulunan sevgili ebeveyn kardeşlerimi de böylesi güzel evlatlar yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. Birlikte sevgiyle, daima ileri gideceğiz” şeklinde konuştu.

Tablet Dağıtımı ikinci etap ödül törenine, Canik İlçe kaymakamı Mahmut Halal, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve Canik İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur katılım sağlayarak, öğrencilere tablet verdi.

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