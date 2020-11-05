Başkan Sandıkçı’dan gençlere müjde

Samsun’da öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için başlatılan tablet dağıtımının ikinci etap töreni, Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençler ve eğitim alanında önemli projelerin çok yakında hayata geçecek” dedi

"Canik gençlik gelişim birimi kuruluyor"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerle ve öğrencilerle bir araya geldiklerinde büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, “Sizler bizim yarınlarımız değil, bugünlerimizi de temsil ediyorsunuz. O yüzden bize düşen sizi bugünden yarınlara hazırlamaktır. Yaptığımız bütün çalışmaların temelinde siz varsınız. Bugün burada sizlerin emrindeyiz demek için varız. Bu tabletler sayesinde eğitiminiz kesintisiz devam edecek. Eğitim ve öğretim hayatınızda ne zaman desteğe ihtiyacınız olursa başta ben olmak üzere Canik Belediyesi sizin yanınızdadır. Bunu asla unutmayın. Ayrıca bugün birçok çalışmamız var ama bir tanesini sizlere açıklayarak müjde vermek isterim. Canik Belediyesi Gençlik Gelişim Birimi çok yakında hizmetinizde olacak. Canik’te artık sadece sizin için üreten, düşünen, birlikte hareket eden bir biriminiz olacak” diye konuştu.