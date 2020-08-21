Başkan Sandıkcı’dan Rektör Ünal’a tebrik

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Ünal’a yeni görevinde başarılar dileyen Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Sandıkçı, Rektör Ünal’a hediye takdim etti.



