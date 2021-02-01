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Başkan Sarı: “Amasya mutfağını gastronomide markalaştıracağız”

01.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Başkan Sarı: “Amasya mutfağını gastronomide markalaştıracağız”

Amasya Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Amasya Mutfağı Gastronomide Markalaşıyor’ adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Amasya Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Amasya Mutfağı Gastronomide Markalaşıyor’ adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Bu projeyle zengin mutfağımızı tanıtma, geliştirme ve yenileme fırsatı kazanacağız” dedi.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli projeye büyük önem verdiklerine değinen Belediye Başkanı Sarı, “Şehrimiz tarih ve kültürel değerlere sahip olan şehrimiz gastronomi alanında da birçok değere sahiptir. Gastronomi turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması şehrimize gelen turist sayısını doğrudan etkileyeceği gibi turizm alanında da bizleri rekabet edilemeyecek seviyelere çıkaracaktır” diye konuştu.
Gastronomi turizminin yükselen turizm trendleri arasında bulunduğuna değinen Başkan Sarı, “Biz Amasya’mıza sevdalıyız. Bu sevgi doğrultusunda bu güzel Şehr-i Şirin’i turizm açısından tahmin edemeyeceğiniz kadar ilerleteceğiz. Teleferik, Tramvay, Ferhat tepesi ve otel projemizin yanı sıra bu projeyle Amasya’mızın adını duymayan kalmayacak. Birbirinden lezzetli tatları, hikâyesi olan şifalı yemekleri tatmak için turistler buraya akın edecek. Böylece istihdam artacak, ticari canlılık gerçekleşecektir. İnsanlara sadece güzel tatlar değil aynı zamanda güzel zaman ve keyifli bir yemek deneyimi sunmak ve Amasya mutfak kültürümüzün korunması, geliştirilmesi ve bütün dünyaya tanıtılması açısından proje önemli bir yer tutmaktadır” şeklinde konuştu.
Proje kapsamında yapılacaklara ilişkin bilgilerin aktarıldığı toplantıda Başdanışman Ahmet Yenihan, OKA Temsilcisi Murat Şimşek, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdal Ünsalan ile diğer yetkililer de yer aldı.

Başkan Sarı: “Amasya mutfağını gastronomide markalaştıracağız”

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