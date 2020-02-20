YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Başkan Sarı: “Her yeni adım bu şehir için”

Başkan Sarı: “Her yeni adım bu şehir için”

AMASYA HABERLERİ  | 20.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Çalışmalarımızda atacağımız her yeni adım, bu şehir ve kıymetli hemşehrilerimiz içindir” dedi.Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlara yapılacak faaliyetler hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinden bilgi aldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Çalışmalarımızda atacağımız her yeni adım, bu şehir ve kıymetli hemşehrilerimiz içindir” dedi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlara yapılacak faaliyetler hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli ile Belediye Kültür Merkezinde bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Sarı toplantıda, hemşehrilerine yönelik yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında istişarede bulundu.
Her yapılan faaliyetin şehrin ön plana çıkmasını sağlayacağını belirten Başkan Sarı açıklamasında, “Çalışmalarımızda atacağımız her yeni adım, bu şehir ve kıymetli hemşehrilerimiz içindir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Amasya Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:18
Öğle
12:56
İkindi
15:53
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Amasya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Enes Eczanesi
Merkez
Müjde Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Doğaner Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.