Başkan Sarı: “Kale Yolu çalışmalarımızda sona geldik”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şehrin iki tarafını birbirine bağlayacak olan alternatif “Kale Yolu” çalışmalarında sona geldiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kale Yolu mevkisinde devam eden alternatif yol çalışmasını yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel’den sona gelinen hattın son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Sarı, yapılması gereken noktaları tespit ederek, gerekli talimatı verdi. Şehrin iki tarafını birbirine bağlayacak alternatif bir yol olarak planlanan “Kale Yolu” çalışmalarında sona gelindiğini belirten Sarı, açıklamasında, “İl Özel İdare arkasından çıkışı sağlanacak yol üzerinde, içme suyu hattı ve yağmur suyu drenaj sistemi çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt sezonunun açılması İle tamamen tamamlanacak hattın, Mart ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanıyor” diye konuştu.

