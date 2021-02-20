Başkan Sarı, Serçoban mesire alanındaki genişletme çalışmasını inceledi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Serçoban mesire alanında süren genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

11 bin metrekarelik alanın yeterli gelmemesi nedeniyle ek mesire alanı çalışmaları başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Sarı, “4 ay önce bölgenin en modern mesire alanını Amasya’mıza kazandırdık. Hizmete girdiği günden bu yana halkımız ve çevre illerden gelen vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören bölgemize ek mesire alanı ile istek ve taleplere daha fazla cevap vermiş olacağız” dedi.

Hayata geçirdikleri her projenin halkın rahatı ve konforu için olduğunu belirten Başkan Sarı, “Halkımızdan tek isteğim bu süreçte bizlerden hayır dualarını eksik etmesinler. Bizler bu sayede Allah’ın izniyle her zorluğun üstesinden gelerek, daha fazla hizmeti Amasya’ya kazandıracağız” diye konuştu.

Sarı, beraberindekilerle birlikte Serçoban türbesinde dua etti.



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