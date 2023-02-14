Başkan Sarıalioğlu, 6 aylık maaşını depremzedelere bağışladı

Türkiye’nin yaşadığı deprem afeti sonrası tüm vatandaşlar tek yürek oldu. Az çok demeden herkesin elinden geleni yaptığı depremzedeler için Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da 6 aylık maaşını bağışladı. Türkiye’nin büyük bir afet yaşadığını belirten Sarıalioğlu, zor günlerin ancak dayanışma içinde atlatılacağını söyledi.

Türkiye’nin dünyada az rastlanan bir afet yaşadığını dile getiren Başkan Sarıalioğlu, "6 Şubat tarihinde maalesef karanlık bir güne uyandık. Deprem 10 ilimizi 13 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Depremin ilk anından itibaren devlet ve millet büyük bir dayanışma örneği ortaya koydu. Bizde hemen is makinelerimizi ve personelimizi bölgeye yönlendirdik. Ardından kaymakamlığımızla ortak yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız tabi bu noktada yardımseverliklerinin essiz bir örneğini gösterdi. Kısa surede toplanan yardımları peyderpey deprem bölgesine gönderdik. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Evet çok büyük bir yıkım yasadım ama haklimizin göstermiş olduğu bu dayanışma gerçekten nasıl büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bunun için Türkiye’deki bütün vatandaşlarımıza ve Oflu hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz ama bu süreçten sonra da insanlarımızı imkanları ölçüsünde yardim yapmaya davet ediyorum. Ben de 6 aylık maaşımı depremzedelerimiz için bağışlıyorum. Bu aziz millet için ne yapsak azdır" dedi.

