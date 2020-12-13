Başkan Sarıcaoğlu: “Önce halkımızın sağlığı”

Kavak Belediyesi, Kovid-19 şüphelileri için numune alınacak çadır arayışında bulunan Kavak Devlet Hastanesi’nin talebine yetişti.

Kavak Devlet Hastanesi, korona virüsü şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun desteği ile hastane önüne numune çadırı kurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Samsun’un Kavak ilçesinde de hayata geçirildi. Kavak Devlet Hastanesi yönetiminin Kızılay’dan talepte bulunduğu ancak gelmesi zaman alacak çadır için Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, devreye girdi. Ellerindeki çadırı hastaneye tahsis eden Sarıcaoğlu, vatandaşlara sunulacak sağlık hizmetinin aksamamasını sağladı.

Daha önce de ilçede Kovid-19 testleri pozitif çıkan hastaların evlerine sıcak yemek desteği başlatan zabıta ekiplerini de filyasyon ekiplerine destek amaçlı görevlendiren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu hastanenin çadır talebine de hemen yanıt verdiklerini belirterek, ”İnsanlarımızın yaşamlarını tehdit eden bu virüsle savaşı birlikte vererek kazanacağız. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Belediye olarak her zaman halkımızın yanında ve hizmetindeyiz” dedi.

Kavak Devlet Hastanesi Müdürü Uğur Barış da yaptığı açıklamada Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’na sağladığı destekten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: “İlçemiz devlet hastanesine başvuruda bulunan ve triaj alanında hastanın semptomlarına göre Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle numune alınmasına karar verilen hastalarımızdan kabin içerisinde ve diğer hasta ve hasta yakınlarından ayrı bir şekilde izole edilerek numune alınması için kurulmuş bir çadırdır. İlimizde ve ilçe hastanelerinde bu tür çadırlar kurulmuş ve kullanılmaktadır. Buradaki amaç daha hızlı ve etkin bir şekilde hastalarımızı mağdur etmeden hizmet etmektir. Kızılay Samsun Şube Başkanlığı ile daha önceden görüşülmüş ve aynı amaçla kullanılmak üzere çadır talebinde bulunulmuştur. Ancak salgın hastalık da süreç çok hızlı ilerlediği için ilçemiz Belediye Başkanlığı ile görüşülmüş ellerinde mevcut haliyle bulunan bu çadır talebimiz üzerine hastanemiz bahçesine kurulumu sağlanmıştır. Mevcut çadırın dizayn ve yerleştirme işlemleri daha henüz yeni başlamıştır. Kullanılmaya başlanmamıştır. Kovid-19 salgın hastalığı ile verdiğimiz bu mücadelede bize desteklerinden dolayı ilçemiz Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu Bey’e, tüm çalışanlarına ve tüm halkımıza teşekkür ederiz. Tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz.”

