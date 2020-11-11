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Başkan Sarı’dan Bilal Kalyoncu’ya Amasya daveti

AMASYA HABERLERİ  | 11.11.2020 06:49 | Son Güncelleme

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yavuz Sultan Selim’in hayatını anlatacak dizinin yapımcılığını gerçekleştirecek olan Bilal Kalyoncu’yu çekimlere evsahipliği yapmak için ‘Şehzadeler Şehri’ne davet etti.İstanbul’da bir araya geldiği yapımcı ve senarist Bilal Kalyoncu ile yeni projesi olan ‘Yavuz’ adlı dizi konusunda istişarede bulunan Belediye Başkanı Sarı, Yavuz Sultan Selim’in 10 Ekim 1470’te doğduğu Amasya’da çekimlerin yapılması durumunda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.Başkan Sarı, Osmanlı Şehzadelerinin yetiştirildiği ve 8500 yıllık tarihi geçmişe sahip Amasya’nın açık hava müzesi görünümüyle çekimler için ideal olacağını vurguladı.

Başkan Sarı’dan Bilal Kalyoncu’ya Amasya daveti

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yavuz Sultan Selim’in hayatını anlatacak dizinin yapımcılığını gerçekleştirecek olan Bilal Kalyoncu’yu çekimlere evsahipliği yapmak için ‘Şehzadeler Şehri’ne davet etti.
İstanbul’da bir araya geldiği yapımcı ve senarist Bilal Kalyoncu ile yeni projesi olan ‘Yavuz’ adlı dizi konusunda istişarede bulunan Belediye Başkanı Sarı, Yavuz Sultan Selim’in 10 Ekim 1470’te doğduğu Amasya’da çekimlerin yapılması durumunda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Başkan Sarı, Osmanlı Şehzadelerinin yetiştirildiği ve 8500 yıllık tarihi geçmişe sahip Amasya’nın açık hava müzesi görünümüyle çekimler için ideal olacağını vurguladı.

Başkan Sarı’dan Bilal Kalyoncu’ya Amasya daveti

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