Başkan Sarıkurt: Çorlu’yu makamdan değil sokaktan yöneteceğiz

Göreve geldiği ilk günden bu yana Çorlu’yu makamdan değil sokaktan yöneteceğinin altını çizen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu kapsamda apartman ve site yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Sarıkurt toplantıda Çorlu’nun geleceğine yönelik planlamalarını aktarırken, yöneticilerle de görüş alışverişinde bulundu.

Pandemi öncesinde “Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” adlı mahalle buluşmalarının yanı sıra çeşitli ziyaretler ve toplantılarla da halkla iç içe olan Başkan Ahmet Sarıkurt, son olarak Esentepe Mahallesi’nde apartman ve site yöneticileriyle buluştu.

"Ziyaret ve toplantılarda ihtiyaçları belirliyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Sarıkurt, muhtarlar, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek şehrin nabzını tutmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve böylece yapılacak çalışmalar için planlamalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları ile mahalleleri ziyaret eden Başkan Sarıkurt, kent yaşamında önemli yeri olan apartman ve site yöneticilerini önemsediğinin altını çizerek, hep birlikte Çorlu’yu daha çağdaş ve güzel bir kent haline getireceklerini söyledi.