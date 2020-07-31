Başkan Sarıkurt, kurban pazarı ve mezbahada inceleme yaptı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile Çorlu’da kurulan kurban pazarı ile kurbanlıkların kesimlerinin yapıldığı belediye mezbahasına giderek incelemelerde bulundu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kurban pazarı ile belediye mezbahasında inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak belediye personelinden bilgi alan ve işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Sarıkurt, kurbanlık hayvan satış alanında hayvanlarını satışa sunan esnaf ve kurbanlık almak için gelen vatandaşlarla da bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Başkan Sarıkurt, “Pandemi nedeniyle buruk bir bayram geçirsek de siz değerli vatandaşlarımızdan tüm tedbir ve kurallara uymanızı rica ediyorum” dedi.

