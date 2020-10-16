Başkan Sarıkurt: “Kurtuluş Caddesi’nde asfalt serim rekorumuzu kırdık”

Tekirdağ’ın Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Emlak Konutları bölgesi ile şehir merkezini kuzeyden güneye bağlayan Kurtuluş Caddesi’nde yol ve asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece geç saatlere kadar süren çalışmalar sonunda kendi rekorlarını kırdıklarını ve bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yol ve asfalt ekipleri, Kurtuluş Caddesi ve çevre bağlantı yollarında yürüttükleri çalışmaları tamamladı. 5 Ekim tarihinde başlayan çalışmalar iki etap halinde yürütüldü. İlk etapta Kurtuluş Caddesi’nde kazı ve dolgu çalışmaları yapan ekipler, yolda 6 bin 12 ton balans, bin 150 ton tüvenan ve bin 876 ton dolgu kayası kullandı. Toplamda 9 bin 39 ton malzemenin kullanıldığı yol çalışmalarında ise 25 personel ve 20 araç görev aldı. Kurtuluş Caddesi ve çevre bağlantı yollarında yürütülen çalışmalar asfalt serimi ile devam ederken, ekipler kendi imkânlarıyla bin 600 ton asfalt serimi yaparak kendi rekorunu kırdı. 17 araç ve 26 personelin gece geç saatlere kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından refüj çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından refüj alanında çim ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilecek.

Emlak Konut bölgesini şehir merkezine bağlayan Kurtuluş Caddesi ve çevre bağlantı yollarındaki çalışmaların ilk etabının tamamlandığını ve akabinde Karayolları tarafından yürütülen çalışmaların da bitirilerek kuzey ve güney istikametinde çift yönlü olarak ulaşıma açıldığını ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt şunları söyledi:

“Çevre Yolu’nda Emlak Konutları bağlantısını sağlayan Kurtuluş Caddesi’nde karayolları bir çalışma başlatmıştı bir süre önce. Bu çalışma yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Normal şartlarda 1 Eylül veya 15 Eylül tarihlerinde açılacağı değerlendirilmişti. Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli ekip arkadaşlarımız Belediye Başkan Yardımcımız Özcan Veysel Tunçcan kontrolünde karayolları ile her zaman iletişim halinde oldular. Çorlu Belediyesi olarak karayollarının yürüttüğü çalışmaları hep birlikte takip ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz onlara entegre olacak şekilde kendi çalışmalarımızı da eşgüdümlü olarak yürüttük ve Kurtuluş Caddesi’nde hızlı bir şekilde asfalt serimi gerçekleştirdik. Burada 3-4 gündür devam eden çalışmalar kapsamında ekip arkadaşlarımız zemin çalışmaları sırasında balans, tüvenan ve dolgu kayası kullanarak 9.000 ton civarında mekanik malzeme serimi gerçekleştirerek zemin iyileştiriciler. Bugün de kendi rekorumuzu kırıyoruz. Çorlu Belediyesi olarak kendi ekip ve ekipmanlarımız ile daha önce bin 200-bin 300 ton civarında asfalt serimi yaparken, Kurtuluş Caddesi ve çevre bağlantı yollarında 1.600 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Bu bağlantı yolunun bize düşen kısmını tamamladıktan sonra Karayolları’nın da sahada çalışmalarını tamamlaması ile birlikte vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği ulaşım konusu çözülmüş oldu. Özellikle Orion Kavşağı olarak ifade ettiğimiz alanda bugünkü çalışmalarında tamamlanmasıyla birlikte ümit ediyorum ki ulaşım konusunda yaşadığımız sıkıntıdan hep beraber kurtulacağız” dedi.