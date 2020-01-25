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Başkan Sarıkurt’tan ÇBSK kadın futbol takımına destek

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) bünyesinde kurulan kadın futbol takımını ziyaret etti.Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı ve ÇBSK Başkanı Hasan Eligül, Ahmet Taner Kışlalı Spor Tesisi’nde çalışmalarını sürdüren kadın futbol takımına ziyarette bulundu.Antrenörlüğünü Zekeriya Kuyumcu’nun yaptığı ÇBSK Kadın Futbol Takımı, 2019-2020 güz döneminde okullarda yapılan seçmelerin ardından kuruldu ve seçmelerin sonunda oluşturulan 34 kişilik kadro antrenmanlara başladı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) bünyesinde kurulan kadın futbol takımını ziyaret etti.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı ve ÇBSK Başkanı Hasan Eligül, Ahmet Taner Kışlalı Spor Tesisi’nde çalışmalarını sürdüren kadın futbol takımına ziyarette bulundu.
Antrenörlüğünü Zekeriya Kuyumcu’nun yaptığı ÇBSK Kadın Futbol Takımı, 2019-2020 güz döneminde okullarda yapılan seçmelerin ardından kuruldu ve seçmelerin sonunda oluşturulan 34 kişilik kadro antrenmanlara başladı. Hazırlık dönemini sürdüren ÇBSK Kadın Futbol Takımı’nın 2020-2021 sezonunda yıldız kızlar kategorisinde liglere ve turnuvalara katılmasının planlandığı kaydedildi.
Ahmet Taner Kışlalı Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen antrenmana ziyarette bulunan Başkan Sarıkurt, futbolcu kızlarla bir araya gelerek sohbet etti ve futbol takımı için hazırlanan malzemeleri takıma hediye etti. Fotoğraf çekimlerinin ardından Başkan Sarıkurt ile ÇBSK Başkanı Eligül, kızlarla birlikte antrenman maçına katılarak çift kale maç yaptı.
ÇBSK bünyesinde kadın futbol takımı kurulduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Sarıkurt, Çorlu’nun bir spor kenti olduğunu, bu sebeple tüm çocukların, gençlerin istedikleri sporu yapabilmek için fırsat oluşturmanın önemine inandığını söyledi. Futbolun yalnızca erkeklere özgü bir spor olmadığını belirten Sarıkurt, Çorlu’da futbola ilgi duyan kız çocuklarının da bu sporu yapabilmeleri için kadın futbol takımının kurulmasından memnuniyet duyduğunu ve Çorlu Belediyesi olarak her zaman destek vereceklerini dile getirdi.

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