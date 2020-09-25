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Başkan Sarıoğlu üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi

BİTLİS HABERLERİ  | 25.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Metin Yavuz ile Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Bitlis’in Hizan ilçesinde üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi.Hizan’ın Altınoluk Mahallesi’nde arı üreticileri ile bir araya gelen Başkan Sarıoğlu, yaklaşık 14 ay önce bir taban hareketi başlattıklarını belirterek, “Türkiye genelinde Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformu kurduk.

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Metin Yavuz ile Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Bitlis’in Hizan ilçesinde üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi.
Hizan’ın Altınoluk Mahallesi’nde arı üreticileri ile bir araya gelen Başkan Sarıoğlu, yaklaşık 14 ay önce bir taban hareketi başlattıklarını belirterek, “Türkiye genelinde Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformu kurduk. Baktık ki kayıp 14 yıl içerisinde arıcımız para kazanamaz hale gelmiş, arıcılıkta bir dünya problemler var. Bizim esas hedefimiz; Türkiye’de mevcut projelerin tek elden yürütülmesi, gerçek arı ve arıcı sayısının, büyük ve küçükbaş hayvan sayılarının tespit edilmesi, gerçek üreten yüreklerin projelerine destek verilmesidir. Vekilimiz, bakanımızla birlikte gerekenleri yapıyor. Cumhurbaşkanımızın şu sözü çok önemlidir, ‘üretin, dağlar kadar arkanızda biz varız.’ Bunu söyleyen bir Cumhurbaşkanına layık bir üretim yapacağız. Allah’ın izniyle vekilimizin imzası ile Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ‘Gıda Yasası’ cumhuriyet tarihinde bir devrimdir. Sizlerden sadece bizim eğitim çalışmalarımızı hassasiyetle takip etmenizi, kaliteli ürün üretmenizi istiyoruz. Çünkü Türkiye’de Hizan ve Şemdinli ama neredeyse Hizan kaybolmak üzere. Hizan’ı hep birlikte tekrar yaşatacağız. Biz hepimiz tek yürek, tek nefes, tek ses, birlikte Türkiye’yiz” dedi.
Milletvekili Yavuz ise tarım ve hayvancılığın bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunu söyleyerek, “Hiçbir şekilde de durmaması gerekiyor. Sizlerin hakikaten çok zor şartlarda, sıkıntılı durumlarda emeklerinizin de karşılığını alamadığınızı gördük. Bu ülke 2002 yılından bu yana çok büyük yollar kat etti. Tabi ki bunun başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve öngörüleri ile oldu. 2002 yılında yaklaşık 3 milyar dolar ihracatımız varken bugün hamdolsun hem tarımda hem de hayvancılıkta 19 milyar dolara ulaştık. Biz burada gördük ki desteklemeleri hamdolsun devletimiz veriyor ama desteklemelerin doğru yerlere gitmediğini gördük. Devlet üstüne düşen görevi yapıyor ama ortada sistemle ilgili bir sıkıntı var. Bunun yine sorumlusu biziz, biz buna bir şekilde düzen getirmemiz gerekir dedik ve bununla alakalı adımlar atılmaya başlandı. Tabi buradaki en büyük sorun, ilk başlangıçta bu ürünün çok daha değersiz olma durumudur. Bu gıda terörünü bizim bir şekilde halletmemiz gerekiyordu. Bununla ilgili yasa çalışmalarımız, kanun tasarılarımız hepsi bitti ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndedir. Allah nasip ederse ekim ayında bu gıda ile ilgili terörü engelleyecek olan kanun tasarımızı meclise getiriyoruz. Dünyada bal üretiminde Türkiye ikinci ülke. Ama dediğimiz gibi envanter yok maalesef. Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci ülke olma sebebi ile ihracatta da büyük bir pay almanız lazım. Bu ürünün katma değerini artırmanız lazım” diye konuştu.
Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci de, Hizan karakovan balının gerçek değerinde satılabilmesi için bir toplantı yaptıklarını söyleyerek, “Toplantımız inşallah başarıya ulaşacaktır. Mevcut olan şu anda ürettiğimiz balın gerçek değerine ulaşmadığından dolayı toplantı halindeydik. İnşallah bundan sonra ballarımız gerçek değerinde satılacaktır diye umut ediyorum. Bilindiği üzere Hizan dağlarla çevrili bir ilçemiz. Genellikle geçim kaynağı arıcılık ile olmaktadır. Üç bin rakıma kadar olan dağlarımız var ve yaylalarda biz bu balı üretiyoruz. Şu anda 400’e yakın aktif arıcımız bulunmakta ve 2 bin 200 kovanımızda karakovan balı üretilmektedir. Dünyanın her tarafına hasat zamanında bal gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

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