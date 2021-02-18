Başkan Savran, “Hayırlı Olsun” çiçeklerini satarak ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, belediye başkanı seçilmesinin ardından kendisine hediye olarak gelen çiçekleri satarak fakir ve dar gelirli ailelere gıda kolisi ve çocuklara kışlık ayakkabı dağıttı.

4 Şubat 2021 tarihinde yapılan olağanüstü belediye meclis toplantısında Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Savran’a bugüne kadar 100’ün üzerinde ‘hayırlı olsun’ çiçeği geldi. Başkan Savran, başkanlık binasında makamının bulunduğu katta yer alan çiçeklerin satışı için verdiği talimatın ardından elde edilen gelir ile kentteki fakir ve dar gelirli aileler için gıda paketleri hazırlattı. Hazırlanan gıda paketleri belediye görevlileri tarafından çeşitli mahallelerdeki fakir ve dar gelirli ailelere dağıtırken Başkan Savran’da bazı mahallelerdeki dağıtıma eşlik etti. Konuk olduğu evlerde gıda paketinin yanı sıra fakir ve dar gelirli ailelerin çocuklarına kışlık ayakkabı hediye eden Savran, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Mahallelerde vatandaşların Regaip Kandillerini tebrik eden Savran, başkanlık görevi dolayısı ile kendisine çiçek göndererek tebriklerini ileten herkese teşekkür etti.

Savran, “Başkanlık görevine seçilmemin ardından belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve hemşehrilerimiz tarafından çok sayıda çiçek gönderildi. Bunların hepsine belediyemizde bakma gibi bir şansımız yoktu. Arkadaşlarımızla istişare ederek, bu gelen çiçekleri satıp elde edeceğimiz geliri sosyal hizmetlerde kullanmaya karar verdik. Hazırladığımız çok sayıdaki gıda paketini ekiplerimiz tespit edilen ailelere ulaştırmaya başladı” dedi.

