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Başkan Sayan, Ağrı Dağı Turizm toplantısına katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 20.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında düzenlenen Ağrı Dağı Turizm toplantısına katıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığında düzenlenen toplantıya Ağrı Valisi Sayın Dr.Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut katıldı.Toplantıda Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın başlatmış olduğu Ağrı Dağı Turizm projesi görüşüldü.

Başkan Sayan, Ağrı Dağı Turizm toplantısına katıldı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında düzenlenen Ağrı Dağı Turizm toplantısına katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında düzenlenen toplantıya Ağrı Valisi Sayın Dr.Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut katıldı.
Toplantıda Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın başlatmış olduğu Ağrı Dağı Turizm projesi görüşüldü. Toplantıda proje ile ilgili izlenecek yol ve yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunuldu.
Başkan Savcı Sayan yaptığı açıklamada, "Ağrı Dağı projemiz hem Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) hem de bakanlığımız tarafından yakın markaja alınmış durumda. İnşallah oluşturacağımız projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Bakanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte en iyi noktalara taşıyarak gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Sayan, Ağrı Dağı Turizm toplantısına katıldı

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