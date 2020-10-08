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Başkan Sayan Bakan Soylu’ya: "Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda mı yoksa Cudi Dağı’nda mı?"

AĞRI HABERLERİ  | 08.10.2020 20:15 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda mı yoksa Cudi Dağı’nda mı?" sorusunu yöneltti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi almak için bugün Şırnak’ı ziyaret etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda mı yoksa Cudi Dağı’nda mı?" sorusunu yöneltti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi almak için bugün Şırnak’ı ziyaret etti. Askeri bir üstte çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu’ya Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dikkat çeken bir paylaşımla karşılık verdi. Sayan, sosyal medya hesabından Bakan Soylu’ya seslenerek, "Sayın Bakanım hazır Şırnak’ta iken Hz. Nuh’un Gemisi’nin hangi dağda olduğuna hakemlik eder misiniz? Ağrı mı Cudi mi ?" ifadelerini kullandı.

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Ağrı Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
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Sabah
06:04
Öğle
12:00
İkindi
15:12
Akşam
17:47
Yatsı
19:04

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Hira Eczanesi
Merkez
Neslısahsıfa Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Özlem Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
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