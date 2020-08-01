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Başkan Sayan bayramda çocukların yüzünü güldürdü

AĞRI HABERLERİ  | 01.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında dağıttığı yardımlarla çocukların yüzünü güldürdü.Kurban Bayramı öncesi 1500 çocuğa 100 TL değerinde elbise almaları için çek dağıtan Başkan Savcı Sayan, bayramda da boş durmayarak kapı, kapı gezerek çocuklara oyuncak dağıttı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında dağıttığı yardımlarla çocukların yüzünü güldürdü.
Kurban Bayramı öncesi 1500 çocuğa 100 TL değerinde elbise almaları için çek dağıtan Başkan Savcı Sayan, bayramda da boş durmayarak kapı, kapı gezerek çocuklara oyuncak dağıttı. Gittiği mekânlarda çocuklarla uzun süre sohbet eden Başkan Sayan, onlarla beraber oturup oyuncaklarla oyunlar oynadı.
Bayramlarda mutlu edilmesi gereken en önemli bireylerin çocuklar olduğuna vurgu yapan Başkan Sayan, bu nedenle Ağrı’da yaşayan çocukların sevinçlerine ortak olmak adına onlarla zaman geçirmeye çalıştığına dikkat çekti.

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