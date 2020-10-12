Başkan Sayan: "Bu millet koca yürekli anaların sayesinde terör belasını yenecektir"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van’ın Muradiye ilçesinde katıldığı AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde teröre, uyuşturucuya ve tefecilere savaş açtığını bir kez daha yineledi.

Geçtiğimiz gün Ağrı’da tefecilere savaş açtığını söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bugün de Van’ın Muradiye ilçesinde katıldığı AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde teröre, uyuşturucuya ve tefecilere savaş açtığını dile getirdi. Terörün, uyuşturucunun ve tefecilerin bölgenin gelişmesinin önünde büyük bir engel olduğunu vurgulayan Başkan Sayan, bu engelleri bölge halkıyla beraber aşacaklarını ve bölgenin gelişmesi için gereken mücadeleyi vereceklerini ifade etti.

"Burası zor bir bölge"

Bölge halkının derdini bildiğini belirten Başkan Sayan, bu dertlerin bitmesi için hem dua edeceklerini hem de mücadele edeceklerini vurguladı. Sayan, bölge halkının dertlerine çare bulmanın bu bölgede siyaset yapan herkesin görevi olduğunu kaydederek, "İnşallah terör olmaz, inşallah uyuşturucu olmaz, inşallah tefeciler olmaz. Bütün bunlar milletimizi yok eden, bizleri üzen, evlatlarımızı alıp götüren, annelerin gözyaşlarına sebep olan bu olayların bir an önce bitmesi için hem dua edeceğiz hem de mücadele edeceğiz. Değerli kardeşlerim burası zor bir gölge biliyorum, farkındayım. Ben de sizin içinizden biriyim. Sizin evladınızım, sizin derdinizi biliyorum. Annelerin derdini biliyorum. Kız kardeşlerimin dertlerini biliyorum. Okullarından tut hayatlarına varıncaya kadar, evlerindeki yaşamlarına varıncaya kadar ne kadar büyük bir zorluk çektiğinizi biliyorum. Onun için sizin zorluklarınızı başka yerlere iletmek, Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek, Ankara’da sizi konuşmak, sizin derdinize çare olmak, burada bu bölgede siyaset yapan herkesin görevidir. Herkes bunu mutlaka ama mutlaka bir yerlere taşımalıdır. Yıllarca bu bölgedeki kadınları hiç görmediler, kadınlar için çağdaşlık naraları atanlar kadınların bir gün olsun sesini duyuramadılar" dedi.