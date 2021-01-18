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Başkan Sayan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

18.01.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.Belediye Başkanı Savcı Sayan, kent merkezinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek hem sorunlarını dinledi hem de ekmek dağıttı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, kent merkezinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek hem sorunlarını dinledi hem de ekmek dağıttı. Başkan Sayan, vatandaşlara pandemi nedeniyle evde kalmaları ve kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Başkan Sayan, "İhtiyacı olan herkesin yanındayız, daima her şartlarda kapılarını çalacağız. Ekmeği paylaşmak her şeyden daha değerlidir" dedi.
Vatandaşlar, Başkan Savcı Sayan’a kendilerini bu zor zamanda yalnız bırakmadığı için teşekkür ettiler.

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