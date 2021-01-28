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Başkan Sayan, kar temizleme çalışmalarını denetledi

28.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ana arter ve ara yolları kardan arındırarak toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşıyan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını denetledi.Ağrı’da bir süredir kar yağışının etkili olması nedeniyle, Ağrı Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ana arter ve ara yolları kardan arındırarak toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşıyan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını denetledi.
Ağrı’da bir süredir kar yağışının etkili olması nedeniyle, Ağrı Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen devam eden çalışmaları denetleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanların hızlı bir şekilde temizlenmesi için ekiplere talimat verdi.
Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar ve buz çalışması gerçekleştiren ekiplerin yanı sıra itfaiye ekipleri de tehlike arz edecek yüksek katlı binalarda bulunan buz sarkıtlarını kırıyor. Temizlenen karlar iş makinalarıyla şehir dışına çıkarılıyor.

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