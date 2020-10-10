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Başkan Sayan pandemide çöp toplayarak farkındalık oluşturdu

AĞRI HABERLERİ  | 10.10.2020 18:34 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, saha incelemeleri sırasında temizlik çalışması gerçekleştiren belediye işçilerine yardım ederek çöp topladı.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, saha incelemeleri sırasında Fırat Mahallesi çevre yolu civarında temizlik yapan belediye işçileriyle bir araya gelerek mahalledeki çöpleri topladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, saha incelemeleri sırasında temizlik çalışması gerçekleştiren belediye işçilerine yardım ederek çöp topladı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, saha incelemeleri sırasında Fırat Mahallesi çevre yolu civarında temizlik yapan belediye işçileriyle bir araya gelerek mahalledeki çöpleri topladı. İşçilerden eldiven isteyerek işe başlayan Belediye Başkanı Sayan, çevredeki vatandaşlarla da sohbet ederek, çöp konusunda duyarlı olmalarını ve işçilere bu konuda destek olmalarını istedi. Özellikle pandemi sürecinde önemli olan hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Savcı Sayan, çöp toplayarak vatandaşlara farkındalık mesajı verdi.

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