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Başkan Sayan’dan 15 Temmuz mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 14.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Belediye Başkan Sayan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte yaşadık.

Başkan Sayan’dan 15 Temmuz mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Belediye Başkan Sayan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız yüzlerce şehit, binlerce gaziyle bedel ödeyerek birlik içinde atlatmıştır. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direnişi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür. Bir gecede hem ihaneti hem zaferi gördük. 15 Temmuz’un ardından devletimiz kararlılıkla FETÖ’nün inlerine girmiş, anayasal düzeni bozan ihanet şebekelerini çökertmiştir. 15 Temmuz’u unutmadığımız gibi bundan sonra da unutturmayacağız. 15 Temmuz’un 4’üncü yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın, şanlı bayrağımızın altında huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı direnişimizin yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini lanetliyor, geleceğine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Ağrı Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
02:55
Sabah
04:45
Öğle
12:19
İkindi
16:14
Akşam
19:43
Yatsı
21:24

Ağrı Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Lokman Eczanesı Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Yeni Yağmur Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Söylemez Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
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