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Başkan Sayan’dan Öğretmenler Günü mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 23.11.2020 18:27 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yayımladığı mesajla öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.Başkan Sayan mesajında korona virüs nedeniyle eğitimin olumsuz etkilenmesine rağmen öğretmenlerin bu süreçte özveriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Öğretmenlik küçük kalplerden kocaman gönüller kazanan şahsiyetin adıdır.

Başkan Sayan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yayımladığı mesajla öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Başkan Sayan mesajında korona virüs nedeniyle eğitimin olumsuz etkilenmesine rağmen öğretmenlerin bu süreçte özveriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Öğretmenlik küçük kalplerden kocaman gönüller kazanan şahsiyetin adıdır. Vatana, bayrağa, devlete ve millete bağlı nesiller yetiştirmek için çalışan öğretmenlerimiz, aldıkları büyük sorumlulukları yerine getiren ilim neferleridir. Hayatımız boyunca gerekli olacak bilgiyi, bizlere yön verecek kültürü öğretmenlerimizden öğreniriz. Covid-19 virüsü ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi eğitimi de olumsuz yönde etkiledi. Öğretmenlerimiz bu zorlu süreçte gerek uzaktan, gerekse yüz yüze eğitim vererek özveriyle çalıştılar. Milletimizin her bir ferdinin kendisi ve çocukları için öğretmenlerimize şükran borcu vardır. İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet ve kültür inşasıdır. Karanlığa aydınlık olacak çocuklarımızın, gençlerimizin gelişiminde sonsuz emek harcayarak zor şartlar altında dahi olsa ülkemizin her köşesinde görevlerini yerine getirmeye çalışan ve görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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