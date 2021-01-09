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Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Say mesajında, demokratik toplumlarda olmazsa olmaz hususlardan birinin açıklık, şeffaflık, katılımcılık, fikir ve düşünceleri açıklama özgürlüğü olduğunu belirtti.

Van’ın merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Say mesajında, demokratik toplumlarda olmazsa olmaz hususlardan birinin açıklık, şeffaflık, katılımcılık, fikir ve düşünceleri açıklama özgürlüğü olduğunu belirtti. Çağın en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok önemli bir işlevi bulunduğunu dile getiren Başkan Say, “Yaşadığımız pandemi sürecinde alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasında basınımızın etkisi inkar edilemez. İlimizde dinamik bir basının olması, ilimizin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olmaktadır. Büyük bir azim, özveri ve gayretle, etik kurallara uygun olarak mesleklerini ifa eden değerli basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarına da Allah’tan rahmet diler, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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Van Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:49
Akşam
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Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

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Ipekyolu
Akay Eczanesi
Ipekyolu
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