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Başkan Say’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Say, sansürün kaldırılmasıyla her yıl 24 Temmuz’un ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlattı.

Başkan Say’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Say, sansürün kaldırılmasıyla her yıl 24 Temmuz’un ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlattı. Basının kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleği olduğunu ifade eden Say, “Önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Basının önem ve gerekliliğini 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hep birlikte gördük. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını hem kitle iletişim araçlarından hem de sosyal medyadan halka aktaran basınımız kutsal bir görev icra etmiş oldu. Basınımız yeni tip korona virüs ile mücadele sürecinde de halkımızı bilinçlendirmiş ve korona virüs ile etkili mücadele etmemizde yadsınamaz bir rol üstlenmiştir. Kişisel hak ve özgürlüklere, toplumsal değerlere saygılı, objektif bakış açısı ile son derece önemli bir görev üstlenen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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İmsak
03:13
Sabah
04:55
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:05

Van Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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