YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Başkan Saygılı, Bakan Kurum ile görüştü

Başkan Saygılı, Bakan Kurum ile görüştü

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıda korona virüs tedbirleri ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıda; Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Belediye Başkan Yardımcıları Vedat Genç, Halil Danacı ve ilgili birim müdürleri yer aldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıda korona virüs tedbirleri ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıda; Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Belediye Başkan Yardımcıları Vedat Genç, Halil Danacı ve ilgili birim müdürleri yer aldı. Bakan Kurum, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve talepleri aldı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korona virüse karşı ciddi manada çalışmalar yürütüldüğünü belirterek Bakanlığın ilgi alanına giren konularda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Mehmet Saygılı, zor günlerde Kırıkkale’ye gösterdikleri ilgiden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Bakanlık bürokratlarına teşekkür etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdiHabertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:25
Öğle
12:47
İkindi
16:41
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Güleser Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yahşihan’da taziye evi bayrama hazır

Yahşihan’da taziye evi bayrama hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Vatandaşları Canından Bezdiren Hırsız Yakalandı

Vatandaşları Canından Bezdiren Hırsız Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.