Başkan Saygılı, “Kırıkkale için çalışıyoruz”

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve yönetimi ile bir araya geldi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyarak AK Parti il yönetimi ile bir araya geldi. Son kongrede seçilen yönetime hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Saygılı çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Saygılı Kırıkkale için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında AK Parti il yönetim kurulu üyelerine bilgi verirken kent için önemli çalışmalar yaptıklarını belirti.

Toplantıda konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, “Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı, Kırıkkalemiz için gece gündüz çalışmalar yapıyor. Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Başkanımızın Kırıkkalemiz için güzel çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



