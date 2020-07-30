YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Başkan Saygılı’dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Saygılı’dan Kurban Bayramı mesajı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 30.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı , Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bayramların milletin birlikte yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Saygılı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak kurbanların kesilmesini vatandaşlardan rica etti.

Başkan Saygılı’dan Kurban Bayramı mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı , Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bayramların milletin birlikte yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Saygılı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak kurbanların kesilmesini vatandaşlardan rica etti. Başkan Saygılı mesajında, “Kurban, bir teslimiyetin simgesi olup; inancımız gereği kesilen kurbanlarla Allah’a bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Eşsiz fedakârlık sergileyerek bizlere bu vatanı emanet bırakan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu vesile ile tüm Kırıkkaleli hemşerilerimizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, bu bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam âlemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBoşanmadan başkasının kollarında!Boşanmadan başkasının kollarında!
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:36
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:09
Yatsı
21:44

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Baloğlu Eczanesi
Merkez
İlden Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.